El concierto de Los Cafres y Los Estrambóticos se realizará a las 20:30 horas del 19 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El espectáculo reunirá a ambas agrupaciones en un formato coestelar.

La presentación combinará el reggae roots argentino de Los Cafres con el ska mexicano de Los Estrambóticos, en una noche que reunirá dos propuestas musicales en un mismo escenario.

Setlist del concierto de Los Cafres y Los Estrambóticos en el Auditorio Nacional

Al tratarse de dos de las bandas más emblemáticas de la música en español, el setlist del concierto del Auditorio Nacional promete estar bastante completo.

En el caso de Los Cafres, es posible que los fans escuchen clásicos de la banda como:

Muia

Prefiero

Velas y sahumerios

La naturaleza

Acto salvaje

Aire

Tus ojos

Barrilete

El romano

Suena la alarma

Es la música

Sensi

Imposible / Órbita

Una perla

La flor

Sigo caminando

Hace falta

De mi mente

Si el amor se cae

Casi q’ me pierdo

Por su parte, Los Estrambóticos podrían incluir canciones como:

El gran infierno Fulano de tal Camino a ninguna parte No me haces falta No te quise lastimar La gota que derramó el beso El mosquito Epidemia Tan cerca y tan lejos Bailando solo La fuerza del latino Dejar atrás Oír tu voz Que yo no Estoy solo Volver a ver 30 monedas Todo va estar bien De amor nadie se muere Tú

Los Estrambóticos (Los Estrambóticos)

Telonero e invitados especiales de Los Cafres y Los Estrambóticos en el Auditorio Nacional

No se ha confirmado la participación de ningún artista invitado como telonero para el concierto de este jueves 19 de noviembre en el Auditorio Nacional.

El evento, promovido por OCESA, contempla una presentación conjunta de Los Cafres y Los Estrambóticos, quienes conforman el cartel principal de la noche, sin que se haya anunciado un acto adicional de apertura.