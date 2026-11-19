El concierto de Los Cafres y Los Estrambóticos se realizará a las 20:30 horas del 19 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El espectáculo reunirá a ambas agrupaciones en un formato coestelar.
La presentación combinará el reggae roots argentino de Los Cafres con el ska mexicano de Los Estrambóticos, en una noche que reunirá dos propuestas musicales en un mismo escenario.
Setlist del concierto de Los Cafres y Los Estrambóticos en el Auditorio Nacional
Al tratarse de dos de las bandas más emblemáticas de la música en español, el setlist del concierto del Auditorio Nacional promete estar bastante completo.
En el caso de Los Cafres, es posible que los fans escuchen clásicos de la banda como:
- Muia
- Prefiero
- Velas y sahumerios
- La naturaleza
- Acto salvaje
- Aire
- Tus ojos
- Barrilete
- El romano
- Suena la alarma
- Es la música
- Sensi
- Imposible / Órbita
- Una perla
- La flor
- Sigo caminando
- Hace falta
- De mi mente
- Si el amor se cae
- Casi q’ me pierdo
Por su parte, Los Estrambóticos podrían incluir canciones como:
- El gran infierno
- Fulano de tal
- Camino a ninguna parte
- No me haces falta
- No te quise lastimar
- La gota que derramó el beso
- El mosquito
- Epidemia
- Tan cerca y tan lejos
- Bailando solo
- La fuerza del latino
- Dejar atrás
- Oír tu voz
- Que yo no
- Estoy solo
- Volver a ver
- 30 monedas
- Todo va estar bien
- De amor nadie se muere
- Tú
Telonero e invitados especiales de Los Cafres y Los Estrambóticos en el Auditorio Nacional
No se ha confirmado la participación de ningún artista invitado como telonero para el concierto de este jueves 19 de noviembre en el Auditorio Nacional.
El evento, promovido por OCESA, contempla una presentación conjunta de Los Cafres y Los Estrambóticos, quienes conforman el cartel principal de la noche, sin que se haya anunciado un acto adicional de apertura.