El concierto de Kalimba en La Maraka está programado para este jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de noviembre de 2026, con nuevas fechas en diciembre. Las funciones se realizarán en la Ciudad de México.

El espectáculo que comenzará a las 21:30 horas, presentará Christmas Soul, una propuesta que combina música, narrativa, coreografías y elementos teatrales.

Setlist de Kalimba para su concierto en La Maraka

Aunque el setlist de Kalimba no ha sido confirmado oficialmente, el artista adelantó que incluirá éxitos de su carrera, canciones nuevas, homenajes y clásicos navideños con arreglos soul.

Entre los temas que podrían formar parte del repertorio se encuentran:

Fiesta

Jamás

Aquí te espero

Hello

No me quiero enamorar

Solo déjate amar

Con las ganas de verme llorar

Un nuevo mundo sin ti

Un pie tras otro pie

Levitating / Watermelon Sugar / Shape of You

Estrellas rotas

Se te olvidó

Duele

Déjame amarte

Baila

Tu corazón lo sabe

Shabadabada

Tocando fondo

Kalimba (Instagram | @arkrecordsmx)

El espectáculo estará dividido entre canciones representativas de sus 22 años de trayectoria y temas de temporada. El intérprete adelantó que aproximadamente un tercio del repertorio tendrá temática navideña .

Telonero e invitados especiales de Kalimba en La Maraka

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre un telonero o invitados especiales para las presentaciones de Kalimba en La Maraka.

La propuesta estará centrada en su espectáculo Christmas Soul, que busca ofrecer una experiencia distinta a un concierto convencional.

El cantante también asumirá por primera vez la dirección de un espectáculo, con participación en la coordinación musical, coreografías, arreglos y puesta en escena.