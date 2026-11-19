Si quieres saber a qué hora termina God Save the Queen, acá te damos el horario de su concierto del jueves 19 de noviembre.

La banda argentina God Save The Queen visita a la Ciudad de México con su gira 2026 con motivo del 40 aniversario del último concierto de Queen junto a Freddie Mercury.

Horario del concierto de God Save the Queen en Arena CDMX

Este sería el horario para ver a God Save the Queen en Arena CDMX el 19 de noviembre:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche

God Save the Queen (Dios Salve a la Reina / Facebook)

Con más de 1,000 conciertos a nivel internacional, God Save The Queen se ha consolidado como una de las mejores bandas interpretando la música de Queen.

La agrupación argentina vuelve a los escenarios con una producción renovada y un gran espectáculo para rendir a una de las bandas más grandes de la historia del rock.

Ruta para llegar a la Arena CDMX

En transporte público, la mejor opción para llegar a la Arena CDMX es bajarse en la estación Ferrería que pertenece a la Línea 6 del Metro CDMX.

Una vez saliendo, únicamente debes caminar por alrededor de cinco minutos hasta dar con el recinto.

La dirección de la Arena CDMX es Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.