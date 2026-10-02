Hoy viernes 2 de octubre es el esperado concierto de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Así que toma nota que te tenemos todo sobre el horario del concierto de Iron Maiden en Estadio GNP Seguros y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Telonero: Anthrax

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas a 2 horas y media de música

Hora en la que termina el concierto: Entre las 11:00 pm y las 11:30 de la noche

Concierto de Iron Maiden en Estadio GNP Seguros (Iron Maiden)

Run For Your Lives World de Iron Maiden llega al Estadio GNP Seguros

El 50 aniversario de Iron Maiden tendrá como sede el Estadio GNP Seguros con un concierto único como parte de la gira Run For Your Lives World.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu fácil llegada, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9. Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 y 2 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Así que solo disfruta del concierto de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros pues ya tiene todo para hacerlo.