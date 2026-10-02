La banda británica de heavy metal, Iron Maiden está por regresar al Estadio GNP Seguros de la CDMX con un concierto único este viernes 2 de octubre en su gira Run For Your Lives World.

Así que a continuación te dejamos todo sobre el setlist y telonero para el concierto de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros; estos son todos los detalles:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Telonero: Anthrax

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas a 2 horas y media de música

Hora en la que termina el concierto: Entre las 11:00 pm y las 11:30 de la noche

Concierto de Iron Maiden en Estadio GNP Seguros (Iron Maiden)

Posible setlist para el concierto de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros

La gira Run For Your Lives World Tour de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros promete ser histórica pues celebra el 50 aniversario de la banda.

Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean un recorrido musical con los mejores éxitos de Iron Maiden, los cuales serían: