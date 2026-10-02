La banda británica de heavy metal, Iron Maiden está por regresar al Estadio GNP Seguros de la CDMX con un concierto único este viernes 2 de octubre en su gira Run For Your Lives World.
Así que a continuación te dejamos todo sobre el setlist y telonero para el concierto de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros; estos son todos los detalles:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Telonero: Anthrax
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas a 2 horas y media de música
- Hora en la que termina el concierto: Entre las 11:00 pm y las 11:30 de la noche
Posible setlist para el concierto de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros
La gira Run For Your Lives World Tour de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros promete ser histórica pues celebra el 50 aniversario de la banda.
Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean un recorrido musical con los mejores éxitos de Iron Maiden, los cuales serían:
- Murders in the Rue Morgue
- Wrathchild
- Killers
- Phantom of the Opera
- The Number of the Beast
- Infinite Dreams
- Powerslave
- 2 Minutes to Midnight
- Rime of the Ancient Mariner
- Run to the Hills
- Seventh Son of a Seventh Son
- The Trooper
- Hallowed Be Thy Name
- Iron Maiden
- Aces High
- Fear of the Dark
- Wasted Years