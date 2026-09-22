El concierto de Gondwana en el Auditorio Nacional comenzará a las 20:30 horas y tendrá una duración aproximada de 2 horas.

El 22 de septiembre de 2026, las puertas del Auditorio Nacional abrirán 2 horas antes del espectáculo, por lo que el acceso comenzará aproximadamente a las 18:30 horas.

Si el concierto mantiene la duración estimada, Gondwana terminará alrededor de las 22:30 horas, aunque el horario podría variar por el desarrollo del espectáculo.

¿Por qué Gondwana se presenta en el Auditorio Nacional?

El concierto de Gondwana en el Auditorio Nacional forma parte de la gira internacional “Volvamos a ese Sentimiento Original”, centrada en el reencuentro de la agrupación con Quique Neira.

Neira, vocalista de la etapa más reconocida de Gondwana, volverá a compartir escenario con la banda chilena después de 23 años de separación, dando un carácter especial a esta gira.

El espectáculo no está relacionado con el lanzamiento de un nuevo álbum, sino con una celebración de la historia musical de Gondwana y el reencuentro con su público.

Gondwana (@GondwanaChile)

El repertorio estará enfocado principalmente en la etapa clásica de la agrupación, con canciones de los discos Gondwana, Alabanza y Made in Jamaica.

Durante el concierto, el público podrá escuchar temas representativos como “Sentimiento Original”, “Felicidad”, “Armonía de Amor” y “Verde, Amarillo y Rojo”.

La gira comenzó formalmente en Chile el 5 de septiembre de 2026 y contempla presentaciones en distintas ciudades de Latinoamérica, incluyendo varias fechas en México.

La presentación del 22 de septiembre en Ciudad de México representa así una de las primeras paradas internacionales del reencuentro, antes de continuar hacia otras ciudades mexicanas y países latinoamericanos.