Este martes 22 de septiembre, Gondwana se presenta en concierto en CDMX desde el Auditorio Nacional junto a Quique Neira.

El espectáculo está programado para dar inicio en punto de las 20:30 horas y estos son algunos detalles que los fans deben tomar en cuenta.

Setlist de Gondwana para su concierto en CDMX

Con años de trayectoria musical y con este esperado encuentro con su público, fans de Gondwana esperan poder escuchar canciones clásicas en el setlist del concierto:

  • Jah Children
  • Reggae Is Coming
  • Volver a sentir
  • Verde, amarillo y rojo
  • Pidigüeño
  • Nubes del firmamento
  • Dime
  • Smile Souling
  • Armonía de amor
  • Dulce amor (solo un latido)
  • Antonia
  • Nuestros sueños
  • Chainga langa
  • Guerra
  • Mártires
  • Ignorancia
  • Irie
  • Jah Guide
  • Redemption Song / Libertad / Un poquito de ti / Cosas buenas / Lo que no vivimos / El cigarrito
  • Te recuerdo Amanda
  • La barca
  • Alabanza
  • Orgullosa mole / Driven to Tears / Traficantes de fe / Libros sagrados / Sólo es verdadero
  • Pincoya calipso
  • Felicidad
  • Sentimiento original
Gondwana
Gondwana (Instagram | Gondwana)

Telonero e invitados especiales de Gondwana en el Auditorio Nacional

Hasta la fecha, las plataformas oficiales no reportan bandas abridoras o artistas invitados para el show de Gondwana.

Debido al carácter histórico de esta reunión entre Gondwana y Quique Neira, el espectáculo está diseñado como un set extendido donde la agrupación chilena se adueñará del escenario desde el inicio para revivir dos décadas de trayectoria.