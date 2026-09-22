Este martes 22 de septiembre, Gondwana se presenta en concierto en CDMX desde el Auditorio Nacional junto a Quique Neira.

El espectáculo está programado para dar inicio en punto de las 20:30 horas y estos son algunos detalles que los fans deben tomar en cuenta.

Setlist de Gondwana para su concierto en CDMX

Con años de trayectoria musical y con este esperado encuentro con su público, fans de Gondwana esperan poder escuchar canciones clásicas en el setlist del concierto:

Jah Children

Reggae Is Coming

Volver a sentir

Verde, amarillo y rojo

Pidigüeño

Nubes del firmamento

Dime

Smile Souling

Armonía de amor

Dulce amor (solo un latido)

Antonia

Nuestros sueños

Chainga langa

Guerra

Mártires

Ignorancia

Irie

Jah Guide

Redemption Song / Libertad / Un poquito de ti / Cosas buenas / Lo que no vivimos / El cigarrito

Te recuerdo Amanda

La barca

Alabanza

Orgullosa mole / Driven to Tears / Traficantes de fe / Libros sagrados / Sólo es verdadero

Pincoya calipso

Felicidad

Sentimiento original

Gondwana (Instagram | Gondwana)

Telonero e invitados especiales de Gondwana en el Auditorio Nacional

Hasta la fecha, las plataformas oficiales no reportan bandas abridoras o artistas invitados para el show de Gondwana.

Debido al carácter histórico de esta reunión entre Gondwana y Quique Neira, el espectáculo está diseñado como un set extendido donde la agrupación chilena se adueñará del escenario desde el inicio para revivir dos décadas de trayectoria.