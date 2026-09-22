Este martes 22 de septiembre, Gondwana se presenta en concierto en CDMX desde el Auditorio Nacional junto a Quique Neira.
El espectáculo está programado para dar inicio en punto de las 20:30 horas y estos son algunos detalles que los fans deben tomar en cuenta.
Setlist de Gondwana para su concierto en CDMX
Con años de trayectoria musical y con este esperado encuentro con su público, fans de Gondwana esperan poder escuchar canciones clásicas en el setlist del concierto:
- Jah Children
- Reggae Is Coming
- Volver a sentir
- Verde, amarillo y rojo
- Pidigüeño
- Nubes del firmamento
- Dime
- Smile Souling
- Armonía de amor
- Dulce amor (solo un latido)
- Antonia
- Nuestros sueños
- Chainga langa
- Guerra
- Mártires
- Ignorancia
- Irie
- Jah Guide
- Redemption Song / Libertad / Un poquito de ti / Cosas buenas / Lo que no vivimos / El cigarrito
- Te recuerdo Amanda
- La barca
- Alabanza
- Orgullosa mole / Driven to Tears / Traficantes de fe / Libros sagrados / Sólo es verdadero
- Pincoya calipso
- Felicidad
- Sentimiento original
Telonero e invitados especiales de Gondwana en el Auditorio Nacional
Hasta la fecha, las plataformas oficiales no reportan bandas abridoras o artistas invitados para el show de Gondwana.
Debido al carácter histórico de esta reunión entre Gondwana y Quique Neira, el espectáculo está diseñado como un set extendido donde la agrupación chilena se adueñará del escenario desde el inicio para revivir dos décadas de trayectoria.