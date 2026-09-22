Ya está todo listo para el concierto de Young Miko en Palacio de los Deportes. Te damos el setlist y horario del martes 22 de septiembre.
La cantante y rapera Young Miko llega a la CDMX con su Late Checkout Tour para dar un show inolvidables a todos sus fans.
Setlist del concierto de Young Miko en Palacio de los Deportes
El setlist para el concierto de Young Miko en el Palacio de los Deportes sería este:
- El intro
- What’s Ur Vibe?
- Meiomi
- Likey Likey
- Dosis
- Sexo de moteles
- Sin pausa
- En el Ritz
- Piki
- No debo
- Algo casual
- Ojalá
- Traviesa
- Esa nena
- MADRE
- BIAF <3
- Hoe Sh!t
- Bnb
- Dream team
- Aquel diciembre
- Wiggy
- COLMILLO
- Ni le cabe
- Chulo pt. 2
- FINA
- Classy 101
- BZRP Music Sessions #58
- Plug
- Duro
- WASSUP
La lista de temas incluye sus grandes éxitos, además de sus canciones más recientes.
Telonero del concierto de Young Miko en el Palacio de los Deportes
Hasta el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Young Miko el 22 de septiembre.
La cantante puertorriqueña será la protagonista de la noche interpretando sus mejores temas en el Palacio de los Deportes.
El show estará acompañado con un gran escenario y producción visual para emoción de todos sus fans.
Con Late Checkout Tour, Young Miko aterriza ahora en la Ciudad de México tras presentarse en Guadalajara y Monterrey.