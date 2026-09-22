Ya está todo listo para el concierto de Young Miko en Palacio de los Deportes. Te damos el setlist y horario del martes 22 de septiembre.

La cantante y rapera Young Miko llega a la CDMX con su Late Checkout Tour para dar un show inolvidables a todos sus fans.

Setlist del concierto de Young Miko en Palacio de los Deportes

El setlist para el concierto de Young Miko en el Palacio de los Deportes sería este:

El intro

⁠What’s Ur Vibe?

Meiomi

Likey Likey

Dosis

Sexo de moteles

Sin pausa

⁠En el Ritz

Piki

No debo

Algo casual

Ojalá

Traviesa

⁠Esa nena

MADRE

BIAF <3

Hoe Sh!t

Bnb

Dream team

Aquel diciembre

Wiggy

COLMILLO

Ni le cabe

Chulo pt. 2

FINA

Classy 101

BZRP Music Sessions #58

Plug

Duro

WASSUP

La lista de temas incluye sus grandes éxitos, además de sus canciones más recientes.

Young Miko (Instagram/@itsyoungmiko)

Telonero del concierto de Young Miko en el Palacio de los Deportes

Hasta el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Young Miko el 22 de septiembre.

La cantante puertorriqueña será la protagonista de la noche interpretando sus mejores temas en el Palacio de los Deportes.

El show estará acompañado con un gran escenario y producción visual para emoción de todos sus fans.

Con Late Checkout Tour, Young Miko aterriza ahora en la Ciudad de México tras presentarse en Guadalajara y Monterrey.