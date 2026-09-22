Te contamos a qué hora termina Young Miko en el Palacio de los Deportes para su concierto del 22 de septiembre.

El Late Checkout Tour de la cantante puertorriqueña Young Miko llega a la Ciudad de México para un show imperdible.

Horario del concierto de Young Miko en el Palacio de los Deportes

Así quedó el horario para ver a Young Miko en vivo en el Palacio de los Deportes el martes 22 de septiembre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Young Miko (Instagram/@itsyoungmiko)

Tras presentarse en Guadalajara y Monterrey, Young Miko ahora visita la CDMX para hacer vibrar uno de los escenarios más representativos de la capital.

La rapera interpretará sus mejores canciones, desde temas ya consagrados, como aquellos hits más recientes.

Ruta para llegar al Palacio de los Deportes

Llegar al Palacio de los Deportes para ver el concierto de Young Miko es bastante fácil. Acá te damos la ruta más rápida.

En transporte publico, la mejor opción es bajarse en Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX o Metrobús Goma, de la Línea 2.

Si viajes en auto, el recinto dispone de estacionamiento, aunque te sugerimos arribar al inmueble con anticipación para alcanzar un lugar.

La dirección del Palacio de los Deportes es Añil 667, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.