Hoy domingo 30 de agosto es el concierto de la cantante mexicana Fey en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Concierto único del cual ya les tenemos a los fans los detalles del horario del concierto de Fey en el Auditorio Nacional y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 4:00 de la tarde

Hora del concierto: 6:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Invitados especiales: Flans y Erik Rubín

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración del concierto: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 8:00 de la noche

Concierto de Fey en Auditorio Nacional (Fey )

Forever 17 Tour de Fey llega al Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional será la sede para la gira de conciertos Forever 17 Tour de Fey que llega el 30 de agosto.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.

Por lo que ya tienes todo para disfrutar como se debe del concierto de Fey en el Auditorio Nacional.