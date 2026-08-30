El rapero colombiano Nanpa Básico se presenta en concierto este domingo 30 de agosto en el Palacio de los Deportes.
Para los fans con boleto en mano, estos son algunos detalles importantes de horario y logística a tener en cuenta previo al show:
- Apertura de puertas: a las 17:00 horas
- Concierto: a las 19:00 horas
- Duración: aproximadamente 2 horas
- Término: a las 21:00 horas
- Dirección: Añil 667, Granjas México, Iztacalco
Setlist de Nanpa Básico para el Palacio de los Deportes
El concierto de Nanpa Básico en el Palacio de los Deportes será uno de los más grandes de su carrera en México, por lo que combinará lo mejor de su trayectoria.
Se prevé que el setlist para el concierto esté conformado por al menos 30 canciones, entre las cuales podrían sonar:
- Flaca
- Canela
- Sin ti estoy bien
- Una loca como tú
- Los No Tan Tristes
- Te iré a buscar
- Cariñitos
- Flores
- Pero no soy yo
- Como bolero
- Contrato
- Como tú todas
- Duelo
- Me gustas más que salir a fumar
- Hasta aquí llegué
- Pelinegra
- Ojalá
- Mi reina
- Invisibles
- Verte cerquita
Telonero e invitados especiales de Nanpa Básico para su concierto en el Palacio de los Deportes
Hasta el momento, no se han confirmado ni anunciado teloneros para el concierto de Nanpa Básico en el Palacio de los Deportes.
Sin embargo, y en conferencias de presa previas al día del evento, el cantante adelantó que contará con invitados especiales sobre el escenario.
Esto último no es de extrañarse, pues muchas de sus canciones son grandes colaboraciones con colegas de la industria musical.