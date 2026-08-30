El rapero colombiano Nanpa Básico se presenta en concierto este domingo 30 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Para los fans con boleto en mano, estos son algunos detalles importantes de horario y logística a tener en cuenta previo al show:

Apertura de puertas: a las 17:00 horas

Concierto: a las 19:00 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 21:00 horas

Dirección: Añil 667, Granjas México, Iztacalco

Setlist de Nanpa Básico para el Palacio de los Deportes

El concierto de Nanpa Básico en el Palacio de los Deportes será uno de los más grandes de su carrera en México, por lo que combinará lo mejor de su trayectoria.

Se prevé que el setlist para el concierto esté conformado por al menos 30 canciones, entre las cuales podrían sonar:

Flaca

Canela

Sin ti estoy bien

Una loca como tú

Los No Tan Tristes

Te iré a buscar

Cariñitos

Flores

Pero no soy yo

Como bolero

Contrato

Como tú todas

Duelo

Me gustas más que salir a fumar

Hasta aquí llegué

Pelinegra

Ojalá

Mi reina

Invisibles

Verte cerquita

Nanpa Básico (Instagram | @nanpabasicooficial)

Telonero e invitados especiales de Nanpa Básico para su concierto en el Palacio de los Deportes

Hasta el momento, no se han confirmado ni anunciado teloneros para el concierto de Nanpa Básico en el Palacio de los Deportes.

Sin embargo, y en conferencias de presa previas al día del evento, el cantante adelantó que contará con invitados especiales sobre el escenario.

Esto último no es de extrañarse, pues muchas de sus canciones son grandes colaboraciones con colegas de la industria musical.