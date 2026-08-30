Fey, cantante mexicana está de regreso con concierto único en el Auditorio Nacional de la CDMX este domingo 30 de agosto.
Así que prepárate para disfrutar de lo mejor de la música de Fey que ya te tenemos los detalles de setlist y telonero para su concierto en el Auditorio Nacional:
- Apertura de puertas: 4:00 de la tarde
- Hora del concierto: 6:00 de la tarde
- Telonero: Sin artista previo
- Invitados especiales: Flans y Erik Rubín
- Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
- Duración del concierto: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 8:00 de la noche
Posible setlist de canciones para Fey en el Auditorio Nacional del 30 de agosto
Fey en el Auditorio Nacional se presenta hoy 30 de agosto con su gira de conciertos Forever 17 Tour.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Fey en el Auditorio Nacional serían los siguientes:
- Muévelo
- Me enamoro de ti
- Tierna la noche
- La soledad me matará
- Las lágrimas de mi almohada
- Bailando bajo la lluvia
- Desmargaritando el corazón
- Bombón
- La noche se mueve
- Bailando por ti
- Él
- Bajo el arcoiris
- Fiebre del sábado
- Media naranja
- Canela
- Subidón
- Ni tú ni nadie
- Sé lo que vendrá
- Lentamente
- Cielo líquido
- The Perfect Song
- Popocatépetl
- Gatos en el balcón
- Te pertenezco
- Latido Del Amor
- Azúcar amargo