Fey, cantante mexicana está de regreso con concierto único en el Auditorio Nacional de la CDMX este domingo 30 de agosto.

Así que prepárate para disfrutar de lo mejor de la música de Fey que ya te tenemos los detalles de setlist y telonero para su concierto en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 4:00 de la tarde

Hora del concierto: 6:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Invitados especiales: Flans y Erik Rubín

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración del concierto: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 8:00 de la noche

Concierto de Fey en Auditorio Nacional (Fey )

Posible setlist de canciones para Fey en el Auditorio Nacional del 30 de agosto

Fey en el Auditorio Nacional se presenta hoy 30 de agosto con su gira de conciertos Forever 17 Tour.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Fey en el Auditorio Nacional serían los siguientes: