Fey, cantante mexicana está de regreso con concierto único en el Auditorio Nacional de la CDMX este domingo 30 de agosto.

Así que prepárate para disfrutar de lo mejor de la música de Fey que ya te tenemos los detalles de setlist y telonero para su concierto en el Auditorio Nacional:

  • Apertura de puertas: 4:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 6:00 de la tarde
  • Telonero: Sin artista previo
  • Invitados especiales: Flans y Erik Rubín
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
  • Duración del concierto: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 8:00 de la noche
Concierto de Fey en Auditorio Nacional
Concierto de Fey en Auditorio Nacional (Fey )

Posible setlist de canciones para Fey en el Auditorio Nacional del 30 de agosto

Fey en el Auditorio Nacional se presenta hoy 30 de agosto con su gira de conciertos Forever 17 Tour.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Fey en el Auditorio Nacional serían los siguientes:

  1. Muévelo
  2. Me enamoro de ti
  3. Tierna la noche
  4. La soledad me matará
  5. Las lágrimas de mi almohada
  6. Bailando bajo la lluvia
  7. Desmargaritando el corazón
  8. Bombón
  9. La noche se mueve
  10. Bailando por ti
  11. Él
  12. Bajo el arcoiris
  13. Fiebre del sábado
  14. Media naranja
  15. Canela
  16. Subidón
  17. Ni tú ni nadie
  18. Sé lo que vendrá
  19. Lentamente
  20. Cielo líquido
  21. The Perfect Song
  22. Popocatépetl
  23. Gatos en el balcón
  24. Te pertenezco
  25. Latido Del Amor
  26. Azúcar amargo