Si no sabes a qué hora termina el concierto de Vico C en Arena CDMX, acá te compartimos el horario del 10 de junio.

Luis Armando Lozada Cruz, mejor conocido como Vico C, dará un show en vivo en la Ciudad de México para todos los fans que aman sus rimas.

Horario del 10 junio para el concierto de Vico C en Arena CDMX

El concierto de Vico C en Arena CDMX tendrá el siguiente horario para el miércoles 10 de junio:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Vico C (Vico C / Facebook)

Originario de Puerto Rico, Vico C es considerado un pionero del rap en español.

El también llamado “Filósofo del Rap” regresa a México con su gira internacional La Recta Final, un show en vivo que repasa sus décadas de historia y éxitos de su carrera.

Ruta para llegar a la Arena CDMX

Te compartimos la ruta más rápida para llegar a la Arena CDMX y no perderte el concierto de Vico C.

En transporte público, la mejor opción es bajarse en la estación Ferrería de la línea 6 del Metro CDMX. Al salir, solo deberás caminar cinco minutos hasta el recinto.

De cualquier manera, te sugerimos llegar con anticipación al concierto para evitar cualquier imprevisto.

La dirección de la Arena CDMX es Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.