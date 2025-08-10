El Pabellón del Palacio de los Deportes retumbara esta noche de 10 de agosto con la música en concierto del dúo de rock electrónico gaming israelí, The Living Tombstone.

Por lo que te traemos los detalles del horario y hora en la que termina el concierto de hoy 10 de agosto de The Living Tombstone en Pabellón del Palacio de los Deportes para que te prepares.

Horario y hora en la que termina el concierto de The Living Tombstone en el Pabellón del Palacio de los Deportes de hoy 10 de agosto

El Pabellón del Palacio de los Deportes recibe hoy 10 de agosto a The Living Tombstone, y para que armes tu llegada y hasta regreso a casa te dejamos el horario y hora en la que termina el concierto; esto son los detalles:

Apertura de puertas 5 de la tarde

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Aproximadamente 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 9:00 de la noche

The Living Tombstone en México (Especial / Especial)

El gaming de The Living Tombstone llega hoy 10 de agosto en concierto al Pabellón del Palacio de los Deportes

Hoy 10 de agosto es el esperado concierto del dúo The Living Tombstone en el Pabellón del Palacio de los Deportes.

Esto como parte de la gira TLT World Tour 2025 de The Living Tombstone que los traer de regreso en concierto a nuestro país con lo mejor de su música gaming.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.