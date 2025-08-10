El dúo de rock electrónico gaming israelí, The Living Tombstone llega hoy 10 de agosto al Pabellón del Palacio de los Deportes en concierto.

Por lo que a los fans les tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en el concierto de The Living Tombstone.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de The Living Tombstone en Pabellón del Palacio de los Deportes del 10 de agosto

Hoy sábado 10 de agosto se presenta en concierto The Living Tombstone en el Pabellón del Palacio de los Deportes, por lo que si eres de los afortunado en asistir, a continuación encontrarás el setlist de canciones, horario y telonero para el show en vivo:

Apertura de puertas 5 de la tarde

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

The Living Tombstone en México (Especial / Especial)

Posible setlist de canciones para el concierto de The Living Tombstone hoy 10 de agosto en Pabellón del Palacio de los Deportes

The Living Tombstone llega al fin al Palacio de los Deportes hoy 10 de agosto con un concierto que promete.

Pues además del rock de The Living Tombstone, el duo dará una noche nostálgica con lo mejor del fanatismo gaming.

Este concierto de The Living Tombstone en México que forma parte de la gira TLT World Tour 2025.

Con ello, se espera que los 24 temas en el setlist de canciones para el concierto de The Living Tombstone en Pabellón del Palacio de los Deportes de hoy 10 de agosto sean: