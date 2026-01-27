El Teatro Metropólitan de la CDMX recibe en concierto del 27 al 29 de enero a la cantautora mexicana Silvana Estrada.

Así que prepárate que te tenemos el horario y la hora en la que terminan las tres fechas en conciertos de Silvana Estrada en el Teatro Metropólitan, estos son los detalles que debes tomar en cuenta:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Silvana Estrada, cantante. (@silvanaestradab)

Silvana Estrada regresa al Teatro Metropólitan

El regresó al Teatro Metropólitan en concierto de la cantautora mexicana Silvana Estrada llega del 27 al 29 de enero con lo mejor de su música y una carrera consolidada.

Los conciertos de Silvana Estrada en el Teatro Metropólitan forman parte de su gira Vendrán Suaves Lluvias Tour con el que promete tres noches inolvidables para los fans.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.