La cantautora Silvana Estrada llega con 3 fechas en concierto del 27 al 29 de enero al Teatro Metropólitan de la CDMX.

Así que presta atención fan, pues le traemos los detalles de setlist, horario y telonero para los conciertos del 27 al 29 de enero de Silvana Estrada en el Teatro Metropólitan y no se pierdan de ningún momento:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Silvana Estrada (@silvanaestradab / Instagram)

Posible setlist para los conciertos de Silvana Estrada del 27 al 29 de enero

Silvana Estrada se presenta en concierto en el Teatro Metropólitan del 27 al 29 de enero esto como parte de su gira Vendrán Suaves Lluvias Tour con el que promociona su segundo álbum de estudio la cantautora mexicana.

Se espera que posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Silvana Estrada en Teatro Metropólitan sean los siguientes: