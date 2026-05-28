Te decimos a qué hora termina el concierto de Mau y Ricky en el Teatro Metropólitan. Acá el horario del 28 de mayo.

Mauricio Alberto “Mau” y Ricardo Andrés “Ricky” Reglero Rodríguez, llegan a la CDMX para hacer vibrar el escenario en un concierto especial.

Horario del 28 de mayo para el concierto de Mau y Ricky en Teatro Metropólitan

Ya se confirmó el horario del 28 de mayo para el concierto de Mau y Ricky en Teatro Metropólitan. Tómalo en cuenta:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Mau y Ricky (Mau y Ricky / Facebook)

Los hermanos Montaner se han consolidado como referentes del pop/urbano latino.

Su presentación estará plagada de grandes sorpresas no solo porque interpretarán sus mejores temas en el escenario, sino porque el dúo estará acompañado del cantante venezolano Domingo Antonio Guevara Reis, mejor conocido como AnReis.

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

Te explicamos cómo llegar de forma fácil al Teatro Metropólitan para el concierto de Mau y Ricky.

Si viajas en transporte público, tu mejor opción es bajarte en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Un vez que salgas del metro debes caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es: Avenida Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.