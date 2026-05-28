Prepárate para el concierto de Mau y Ricky en el Teatro Metropólitan. Te damos setlist, horario y telonero del 28 de mayo.
Los hermanos Montaner, Mauricio Alberto y Ricardo Andrés, están de vuelta en la CDMX para dar un show en vivo a todos sus fans.
Setlist para el concierto de Mau y Ricky en Teatro Metropólitan
El posible setlist para el concierto de Mau y Ricky en Teatro Metropólitan del 28 de mayo sería este:
- Las Flores
- Te Quiero
- Ya No Tiene Novio
- No Puede Ser
- Samaná
- La Boca
- Vas a Destrozarme
- Fetiche
- Perdóname
- PAPÁS
- Desconocidos
- Gran Día
- Pasado Mañana
- Noche de Luna
- Bota Fuego
- Mi Mala
- Prende la Cámara RMX
- Mal Acostrumbrao
- Llorar y Llorar
- Wow
- Tocando Madera
- aiaiaiaiai
- Dónde Estás
- Contacto de Emergencia
Horario del concierto de Mau y Ricky en Teatro Metropólitan
El horario del jueves 28 de mayo para el concierto de Mau y Ricky en el Teatro Metropólitan quedó así:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Los hijos de Ricardo Montaner prometen dar un espectáculo único interpretando sus mejores temas.
Telonero para el concierto de Mau y Ricky en Teatro Metropólitan
Se reveló que el artista invitado del concierto de Mau y Ricky en Teatro Metropólitan será AnReis, cantante venezolano.
AnReis, cuyo nombre real es Domingo Antonio Guevara Rei, ha ganado popularidad por su propuesta musical que fusiona pop urbano con sonidos tropicales.