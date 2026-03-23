Si no sabes a qué hora termina el concierto de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional, acá te compartimos el horario del 22 de marzo.

El 30 aniversario de Los Yaguaru de Ángel Venegas se festejará a la grande en Auditorio Nacional con un concierto sinfónico.

Horario del concierto de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional

Este es el horario para el concierto de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional el 22 de marzo:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 7:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 9:00 de la noche

Los Yaguaru (Los Yaguaru de Ángel Venegas / Facebook )

Con tres décadas de trayectoria, Los Yaguaru de Ángel Venegas se han convertido en un referente la cumbia.

Su concierto en el Coloso de Reforma será bastante especial porque la agrupación interpretará sus mejores temas en versión sinfónica.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Te compartimos la mejor ruta para llegar al Auditorio Nacional y ver el concierto de Los Yaguaru.

Lo primero que debes tomar en cuenta para arribar al recinto es que la estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada.

Por tal razón, tus opciones en transporte público son estas:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

Para quienes vayan en auto, su opción es entrar por Avenida Paseo de la Reforma.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.