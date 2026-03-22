¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan? Este es el horario del 22 de marzo.

Jason Mraz, de 48 años de edad, viene otra vez a México con un concierto especial.

Horario del concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan

Si asistirás al concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan el 22 de marzo, este será el horario:

Apertura de puertas: 5:30 de la tarde aproximadamente

Inicio del concierto: 7:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 9:00 de la noche

Jason Mraz (Jason Mraz / Facebook)

Jason Mraz dará un show en vivo bastante especial, ya que interpretará sus mejores éxitos como:

The Remedy

I’m Yours

Lucky

Won’t Give Up

Además de su concierto en CDMX, Jason Mraz visitará Monterrey en un concierto que también promete mucho.

Jason Mraz (Jason Mraz / Facebook)

Ruta fácil para llegar al Teatro Metropólitan

Te damos la ruta más fácil para llegar al Teatro Metropólitan y disfrutar del concierto de Jason Mraz.

Para los que van en transporte público, la forma más rápida de llegar al recinto, es bajarse en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro hay que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.