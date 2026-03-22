Te damos todos los detalles del concierto de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional; este es su setlist, horario y telonero del 22 marzo.

Los Yaguaru de Ángel Venegas celebrarán su 30 aniversario con un concierto sinfónico en la CDMX.

Setlist para el concierto de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional

Para el 22 de marzo, Los Yaguaru interpretarían este setlist durante su concierto en el Auditorio Nacional:

Vida no te vayas

Cuéntale

Tú y yo

Será el amor

Loco soñador

Llueve en mi

Corazoncito pum pum

Renuncié

Pero tu mirada

Difícil de conquistar

Quédate

Deseo

Otra vez

Cuando llegaste tú

El patrón ya llegó

Tan solo amigos

Si tú me dejas

Cómo decirte adiós

Enfermo de ti

Trieste corazón

Descarga sonidera

Conga y Timbal

Amor sin primavera

Bom Bom (Negrita Bom Bom)

Suavemente amor

Alma de acero

Los Yaguaru (Los Yaguaru de Ángel Venegas / Facebook )

Horario del concierto de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional del 22 de marzo es el siguiente:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 7:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 9:00 de la noche

Los Yaguaru (Los Yaguaru de Ángel Venegas / Facebook )

Telonero para el concierto de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional

El concierto por el 30 aniversario de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional no tiene telonero confirmado.

De cualquier manera, se espera un show único de Los Yaguaru porque fusionarán cumbia con el estilo sinfónico para poner a bailar a todos su fans.