Te damos todos los detalles del concierto de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional; este es su setlist, horario y telonero del 22 marzo.
Los Yaguaru de Ángel Venegas celebrarán su 30 aniversario con un concierto sinfónico en la CDMX.
Setlist para el concierto de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional
Para el 22 de marzo, Los Yaguaru interpretarían este setlist durante su concierto en el Auditorio Nacional:
- Vida no te vayas
- Cuéntale
- Tú y yo
- Será el amor
- Loco soñador
- Llueve en mi
- Corazoncito pum pum
- Renuncié
- Pero tu mirada
- Difícil de conquistar
- Quédate
- Deseo
- Otra vez
- Cuando llegaste tú
- El patrón ya llegó
- Tan solo amigos
- Si tú me dejas
- Cómo decirte adiós
- Enfermo de ti
- Trieste corazón
- Descarga sonidera
- Conga y Timbal
- Amor sin primavera
- Bom Bom (Negrita Bom Bom)
- Suavemente amor
- Alma de acero
Horario del concierto de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional
El horario del concierto de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional del 22 de marzo es el siguiente:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 7:00 de la tarde
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 9:00 de la noche
Telonero para el concierto de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional
El concierto por el 30 aniversario de Los Yaguaru en el Auditorio Nacional no tiene telonero confirmado.
De cualquier manera, se espera un show único de Los Yaguaru porque fusionarán cumbia con el estilo sinfónico para poner a bailar a todos su fans.