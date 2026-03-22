Prepárate para el concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan, te damos setlist, horario y telonero para el 22 de marzo.

El cantante y guitarrista Jason Mraz, de 48 años, regresa a México para dar un concierto ante todos sus fanáticos.

Setlist para el concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan

Jason Mraz interpretaría este setlist en su concierto en el Teatro Metropólitan del 22 de marzo:

Love Someone

Have It All

Unfold

Unlonely

Wise Woman

Quiet

You and I Both / Long Drive

Lucky

The Remedy

Living in the Moment

The Remedy (I Won’t Worry)

A Beautiful Mess

Song for a Friend

Look for the Good / Life Is Wonderful / Lucky

Make It Mine

I Feel Like Dancing

Butterfly

93 Million Miles

Won’t Give Up

No Plans

I’m Yours

Jason Mraz (Jason Mraz / Facebook)

Horario del concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan

El horario del concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan para el domingo 22 de marzo será este:

Apertura de puertas: 5:30 de la tarde

Inicio de concierto: 7:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 9:00 de la noche

Jason Mraz ha conseguido su éxito al fusionar reggae, rock, jazz y folk en un ritmo único.

Por ello, temas como The Remedy, I’m Yours, Lucky y Won’t Give Up harán vibrar el escenario con la voz y talento de Jason Mraz.

Jason Mraz (Jason Mraz / Facebook)

Telonero del concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan

El telonero del concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan no ha sido confirmado.

Jason Mraz será protagonista de su evento en vivo de la Ciudad de México.