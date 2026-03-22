Prepárate para el concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan, te damos setlist, horario y telonero para el 22 de marzo.
El cantante y guitarrista Jason Mraz, de 48 años, regresa a México para dar un concierto ante todos sus fanáticos.
Setlist para el concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan
Jason Mraz interpretaría este setlist en su concierto en el Teatro Metropólitan del 22 de marzo:
- Love Someone
- Have It All
- Unfold
- Unlonely
- Wise Woman
- Quiet
- You and I Both / Long Drive
- Lucky
- The Remedy
- Living in the Moment
- The Remedy (I Won’t Worry)
- A Beautiful Mess
- Song for a Friend
- Look for the Good / Life Is Wonderful / Lucky
- Make It Mine
- I Feel Like Dancing
- Butterfly
- 93 Million Miles
- Won’t Give Up
- No Plans
- I’m Yours
Horario del concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan
El horario del concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan para el domingo 22 de marzo será este:
- Apertura de puertas: 5:30 de la tarde
- Inicio de concierto: 7:00 de la tarde
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 9:00 de la noche
Jason Mraz ha conseguido su éxito al fusionar reggae, rock, jazz y folk en un ritmo único.
Por ello, temas como The Remedy, I’m Yours, Lucky y Won’t Give Up harán vibrar el escenario con la voz y talento de Jason Mraz.
Telonero del concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan
El telonero del concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan no ha sido confirmado.
Jason Mraz será protagonista de su evento en vivo de la Ciudad de México.