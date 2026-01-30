Si quieres saber a qué hora termina el concierto de La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional, acá te damos el horario del 30 de enero.

Para celebrar su carrera musical, La Gusana Ciega se presentará en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Horario del 30 de enero para el concierto de La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional

El concierto de La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional tendría este horario para el viernes 30 de enero:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

La Gusana Ciega (La Gusana Ciega / Facebook)

Con exitoso sold out, La Gusana Ciega dará una noche inolvidable para todos su fans.

La icónica banda, además de tocar sus mejores temas, promocionará el álbum Claroscuro que salió en noviembre 2025.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de La Gusana Ciega?

Llegar al Auditorio Nacional es bastante sencillo, acá te decimos cómo.

Toma en cuenta que la estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente.

Por tal razón, las opciones que tienes si viajas en transporte público son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

En auto, debes llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento tiene un costo de 200 pesos y abre 2 o 3 horas antes del evento.

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.