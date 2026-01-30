Prepárate para ver en concierto a La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional. Aquí te damos el setlist, horario y telonero del 30 de enero.

La Gusana Ciega se presentará en el Coloso de Reforma con un show especial para celebrar su trayectoria musical.

Setlist para el concierto de La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional

El setlist de canciones para el concierto de La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional del 30 de enero sería este:

Vivir así es morir de amor

Cuestión de Tiempo

Entra en el agua

No puedo verte

Palmeras y Toronjas

Manzanas Doradas

Amantes Modernos

Hey!

Te Acordarás de Mí

Guantes puestos

Extiende mis alas

1987

Sálvame de Mí

Flor Sin Retoño

Cuando Calienta el Sol

Venus en la Arena

Giroscopio

La Lluvia No Se Fue

Eres para Mí

Más Grandes

Sal de Mis Sueños

El Pasadiscos

El Pecador

Empezar de Cero

Dulce y Amargo

Cielo de Limón

Tornasol

Ella estrella

Pasiflorine

San Miguel

Tú volverás

Caja Negra

Ella Estrella

Vuelve a Querer

¿Usted qué haría?

Rock and Roll

Califórnica

Yes Sir, I Can Boogie

La Gusana Ciega (La Gusana Ciega / Facebook)

Horario para el concierto de La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional el 30 de octubre sería así:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

La Gusana Ciega (La Gusana Ciega / Facebook)

Telonero de concierto de La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el show en vivo de La Gusana Ciega.

No obstante, se espera que el concierto de La Gusana Ciega sea memorable.

En especial porque la banda tocará los mejores éxitos que han lanzado a lo largo de su carrera musical.