Prepárate para ver en concierto a La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional. Aquí te damos el setlist, horario y telonero del 30 de enero.
La Gusana Ciega se presentará en el Coloso de Reforma con un show especial para celebrar su trayectoria musical.
Setlist para el concierto de La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional
El setlist de canciones para el concierto de La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional del 30 de enero sería este:
- Vivir así es morir de amor
- Cuestión de Tiempo
- Entra en el agua
- No puedo verte
- Palmeras y Toronjas
- Manzanas Doradas
- Amantes Modernos
- Hey!
- Te Acordarás de Mí
- Guantes puestos
- Extiende mis alas
- 1987
- Sálvame de Mí
- Flor Sin Retoño
- Cuando Calienta el Sol
- Venus en la Arena
- Giroscopio
- La Lluvia No Se Fue
- Eres para Mí
- Más Grandes
- Sal de Mis Sueños
- El Pasadiscos
- El Pecador
- Empezar de Cero
- Dulce y Amargo
- Cielo de Limón
- Tornasol
- Ella estrella
- Pasiflorine
- San Miguel
- Tú volverás
- Caja Negra
- Vuelve a Querer
- ¿Usted qué haría?
- Rock and Roll
- Califórnica
- Yes Sir, I Can Boogie
Horario para el concierto de La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional
El horario del concierto de La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional el 30 de octubre sería así:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
Telonero de concierto de La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional
Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el show en vivo de La Gusana Ciega.
No obstante, se espera que el concierto de La Gusana Ciega sea memorable.
En especial porque la banda tocará los mejores éxitos que han lanzado a lo largo de su carrera musical.