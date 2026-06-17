Este miércoles 17 de junio, Julieta Venegas tiene una cita con sus fans. Un concierto en CDMX pondrá a resonar el interior del Auditorio Nacional:
- Apertura de puertas: a partir de las 18:30 horas
- Concierto: a las 20:30 horas
- Duración: aproximadamente 2 horas
- Término: a las 22:30 horas (aproximadamente)
Setlist para el concierto de Julieta Venegas
La gira de Julieta Venegas presenta su nuevo disco titulado: Norteña. Memorias del comienzo.
Esto quiere decir que el concierto estará conformado por canciones del álbum como:
- Tiempos dorados
- La línea
- Amigas
- Leyendas de Tijuana
- Tengo que contarte
- Despechada mexicana
Sin embargo, la cantante no se puede olvidar de himnos que han conformado su trayectoria musical como:
- Esquina del mar
- Volver a ti
- Callaron las canciones
- Lento
- Lo que va a pasar
- Te celebramos
- No me vuelvo a enamorar (Juan Gabriel cover)
- Terca
- Mismo amor
- Andar conmigo
- Eres para mí
- Algún día
- Me voy
- A donde va el viento
- Limón y sal
- El presente
Telonero e invitados especiales de Julieta Venegas en Auditorio Nacional
Por el momento, no se ha anunciado oficialmente un telonero de Julieta Venegas en el Auditorio Nacional.
Aún así, la cantante ha tenido colaboraciones recientes, lo que mantiene entre los fans el factor sorpresa y altas expectativas de algún invitado sorpresa.
Entre los amigos de la escena musical más cercanos de Julieta Venegas se encuentran Natalia Lafourcade y algunos miembros de Café Tacvba.