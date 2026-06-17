Este miércoles 17 de junio, Julieta Venegas tiene una cita con sus fans. Un concierto en CDMX pondrá a resonar el interior del Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: a partir de las 18:30 horas

Concierto: a las 20:30 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 22:30 horas (aproximadamente)

Setlist para el concierto de Julieta Venegas

La gira de Julieta Venegas presenta su nuevo disco titulado: Norteña. Memorias del comienzo.

Esto quiere decir que el concierto estará conformado por canciones del álbum como:

Tiempos dorados

La línea

Amigas

Leyendas de Tijuana

Tengo que contarte

Despechada mexicana

Sin embargo, la cantante no se puede olvidar de himnos que han conformado su trayectoria musical como:

Esquina del mar

Volver a ti

Callaron las canciones

Lento

Lo que va a pasar

Te celebramos

No me vuelvo a enamorar (Juan Gabriel cover)

Terca

Mismo amor

Andar conmigo

Eres para mí

Algún día

Me voy

A donde va el viento

Limón y sal

El presente

La talentosa espera este año dar a conocer su nuevo material. (Foto: Facebook)

Telonero e invitados especiales de Julieta Venegas en Auditorio Nacional

Por el momento, no se ha anunciado oficialmente un telonero de Julieta Venegas en el Auditorio Nacional.

Aún así, la cantante ha tenido colaboraciones recientes, lo que mantiene entre los fans el factor sorpresa y altas expectativas de algún invitado sorpresa.

Entre los amigos de la escena musical más cercanos de Julieta Venegas se encuentran Natalia Lafourcade y algunos miembros de Café Tacvba.