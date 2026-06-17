Si no sabes a qué hora termina el concierto de The Rose en Arena CDMX, acá te compartimos el horario del 17 de junio.

La banda coreana de rock The Rose visitará la Ciudad de México con su gira Rosetopia.

Horario del 17 de junio para el concierto de The Rose en Arena CDMX

El horario para el concierto de The Rose en la Arena CDMX del 17 de junio, es el siguiente:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración aproximada: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

The Rose (@official_therose / Instagram)

Alrededor del concierto de The Rose hay muchas expectativas, ya que la banda llega por primera vez a la Arena CDMX.

De igual forma, el show será especial porque Rosetopia marcará la pausa temporal que se tomará la banda luego de 10 años de trayectoria.

Ruta para llegar a la Arena CDMX

Si no sabes llegar a la Arena CDMX, te damos la mejor ruta para no perderte el concierto The Rose.

Tu opción en transporte es bajarte en la estación Ferrería de la línea 6 del Metro CDMX. Al salir, solo deberás caminar cinco minutos hasta el recinto.

De cualquier manera, te sugerimos llegar con anticipación al concierto para evitar cualquier imprevisto.

La dirección de la Arena CDMX es Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.