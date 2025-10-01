El dúo de hermanos, Jesse & Joy llegan hoy miércoles 1 de octubre con concierto al Auditorio Nacional de la CDMX.

Por lo que si ya te estás preparando, te daremos los detalles del horario y hora en la que termina el concierto en el Auditorio Nacional de Jesse & Joy.

Horarios del concierto del 1 de octubre de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

Prepara tu itinerario de llegada y hasta para el regreso a casa en el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de hoy 1 de octubre, pues acá encontrarás los detalles del horario y hora en la que termina:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: No se tiene artista invitado previo

Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se prevén 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de 10:30 de la noche

Jesse & Joy (jesse & joy instagram @jesseyjoy)

Jesse & Joy se presentan hoy 1 de octubre en el Auditorio Nacional de la CDMX

Jesse & Joy se presentan hoy 1 de octubre en concierto para el Auditorio Nacional, mismo que promete ser una noche inolvidable.

Pues Jesse & Joy estarán deleitando a sus fans con lo mejor de su música con su gira de conciertos El Despecho Tour 2025.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos.