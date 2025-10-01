El Auditorio Nacional recibe en concierto hoy miércoles 1 de octubre al dúo mexicano Jesse & Joy.

Por lo que si vas a ver a Jesse & Joy en concierto te traemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en el show en vivo.

Setlist, horario y telonero para concierto de Jesse & Joy en Auditorio Nacional hoy 1 de octubre

A continuación te dejamos todos lo que debes saber del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de hoy 1 de octubre con el setlist de canciones, horario y telonero:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: No se tiene artista invitado previo

Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente

Jesse & Joy (jesse & joy instagram @jesseyjoy)

Posible setlist para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional hoy 1 de octubre

Jesse & Joy traen al Auditorio Nacional su gira de conciertos El Despecho Tour 2025 hoy 1 de octubre.

Concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional en el cual tendrán sus mejores éxitos en vivo.

Por lo que se prevé que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de hoy 1 de octubre sean: