El Auditorio Nacional recibe en concierto hoy miércoles 1 de octubre al dúo mexicano Jesse & Joy.
Por lo que si vas a ver a Jesse & Joy en concierto te traemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en el show en vivo.
Setlist, horario y telonero para concierto de Jesse & Joy en Auditorio Nacional hoy 1 de octubre
A continuación te dejamos todos lo que debes saber del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de hoy 1 de octubre con el setlist de canciones, horario y telonero:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: No se tiene artista invitado previo
- Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional hoy 1 de octubre
Jesse & Joy traen al Auditorio Nacional su gira de conciertos El Despecho Tour 2025 hoy 1 de octubre.
Concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional en el cual tendrán sus mejores éxitos en vivo.
Por lo que se prevé que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de hoy 1 de octubre sean:
- Si te vas
- Esto es lo que soy
- Respirar
- Me quiero enamorar
- Ya no quiero
- Tanto
- Nuevos recuerdos
- Llegaste tú
- 3 A.M.
- Dueles
- Valió la pena
- Me soltaste
- Medley Mariachi
- Un besito más
- Chocolate
- Cuando estamos solas
- ¿Con quién se queda el perro?
- Llorar
- Te esperé
- La de la mala suerte
- Lo que nos faltó decir
- Ecos de amor
- ¡Corre!
- Espacio sideral