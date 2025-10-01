El Auditorio Nacional recibe en concierto hoy miércoles 1 de octubre al dúo mexicano Jesse & Joy.

Por lo que si vas a ver a Jesse & Joy en concierto te traemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en el show en vivo.

Setlist, horario y telonero para concierto de Jesse & Joy en Auditorio Nacional hoy 1 de octubre

A continuación te dejamos todos lo que debes saber del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de hoy 1 de octubre con el setlist de canciones, horario y telonero:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: No se tiene artista invitado previo
  • Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente
Jesse & Joy
Jesse & Joy (jesse & joy instagram @jesseyjoy)

Posible setlist para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional hoy 1 de octubre

Jesse & Joy traen al Auditorio Nacional su gira de conciertos El Despecho Tour 2025 hoy 1 de octubre.

Concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional en el cual tendrán sus mejores éxitos en vivo.

Por lo que se prevé que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de hoy 1 de octubre sean:

  1. Si te vas
  2. Esto es lo que soy
  3. Respirar
  4. Me quiero enamorar
  5. Ya no quiero
  6. Tanto
  7. Nuevos recuerdos
  8. Llegaste tú
  9. 3 A.M.
  10. Dueles
  11. Valió la pena
  12. Me soltaste
  13. Medley Mariachi
  14. Un besito más
  15. Chocolate
  16. Cuando estamos solas
  17. ¿Con quién se queda el perro?
  18. Llorar
  19. Te esperé
  20. La de la mala suerte
  21. Lo que nos faltó decir
  22. Ecos de amor
  23. ¡Corre!
  24. Espacio sideral