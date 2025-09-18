Esteman & Daniella Spalla tendrán un concierto en el Palacio de los Deportes este 18 de septiembre y a continuación te mostramos horarios, así como otros detalles.
El concierto de Esteman & Daniela Spalla está muy cerca del sold out, pero aún hay boletos disponibles en Ticketmaster.
¿A qué hora termina el concierto de Esteman & Daniella Spalla? Horario del Palacio de los Deportes
Este es el horario que debes tomar en cuenta si acudes al concierto de Esteman & Daniella Spalla en el Palacio de los Deportes:
- Acceso al Palacio de los Deportes: 7:00 de la noche
- Opening del concierto: 8:00 de la noche
- Inicio del concierto: 9:00 de la noche
- Fin del concierto: 11:10 de la noche
El concierto de Esteman & Daniella Spalla tendrá como telonero a la cantautora Anasof.
Tras anunciar su esperado sold out, Esteman & Daniella Spalla anunciaron que se liberaron algunos lugares en el Palacio de los Deportes.
Los boletos disponibles tienen un costo entre los 2 mil 171 pesos y los 3 mil 538 pesos.
Setlist del concierto de Daniella Spalla & Esteman en el Palacio de los Deportes
Esteman & Daniella Spalla tiene un álbum en común llamado “Amorío” y este sería el setlist de su concierto en el Palacio de los Deportes:
- Bar de corazones rotos
- No sabes amar
- Amantes
- Te va a doler
- Cita compartida
- El acuerdo
- Nada que ver
- Llorando en el aeropuerto
- Duele
Además, se espera que Daniella Spalla & Esteman interpreten canciones por separado.
Setlist de Daniella Spalla:
- Prometí
- Estábamos tan bien
- Pinamar
- Lejos de la ciudad
- Todo mal
- Bailando lentos
- flores
- Vete de una vez
Setlist de Esteman:
- Noche sensorial
- Baila
- Hasta que tú me quieras
- Amor libre
- Caótica belleza
- Extraños
- Solo
El Palacio de los Deportes se ubica en Granjas México en la alcaldía Iztacalco.