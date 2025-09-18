Esteman & Daniella Spalla tendrán un concierto en el Palacio de los Deportes este 18 de septiembre y a continuación te mostramos horarios, así como otros detalles.

El concierto de Esteman & Daniela Spalla está muy cerca del sold out, pero aún hay boletos disponibles en Ticketmaster.

¿A qué hora termina el concierto de Esteman & Daniella Spalla? Horario del Palacio de los Deportes

Este es el horario que debes tomar en cuenta si acudes al concierto de Esteman & Daniella Spalla en el Palacio de los Deportes:

Acceso al Palacio de los Deportes: 7:00 de la noche

Opening del concierto: 8:00 de la noche

Inicio del concierto: 9:00 de la noche

Fin del concierto: 11:10 de la noche

Concierto de Esteman & Daniella Spalla en el Palacio de los Deportes (Instagram/@estemanmusic)

El concierto de Esteman & Daniella Spalla tendrá como telonero a la cantautora Anasof.

Tras anunciar su esperado sold out, Esteman & Daniella Spalla anunciaron que se liberaron algunos lugares en el Palacio de los Deportes.

Los boletos disponibles tienen un costo entre los 2 mil 171 pesos y los 3 mil 538 pesos.

Esteman & Daniela Spalla (Instagram | @danielaspalla)

Setlist del concierto de Daniella Spalla & Esteman en el Palacio de los Deportes

Esteman & Daniella Spalla tiene un álbum en común llamado “Amorío” y este sería el setlist de su concierto en el Palacio de los Deportes:

Bar de corazones rotos

No sabes amar

Amantes

Te va a doler

Cita compartida

El acuerdo

Nada que ver

Llorando en el aeropuerto

Duele

Además, se espera que Daniella Spalla & Esteman interpreten canciones por separado.

Setlist de Daniella Spalla:

Prometí

Estábamos tan bien

Pinamar

Lejos de la ciudad

Todo mal

Bailando lentos

flores

Vete de una vez

Setlist de Esteman:

Noche sensorial

Baila

Hasta que tú me quieras

Amor libre

Caótica belleza

Extraños

Solo

El Palacio de los Deportes se ubica en Granjas México en la alcaldía Iztacalco.