Si quieres enterarte a qué hora termina el concierto de Diamante Eléctrico en el Lunario, acá te damos el horario del 26 de abril.

La banda colombiana Diamante Eléctrico presentará en vivo su nuevo álbum Crudo & Cursi en un concierto especial en CDMX.

Horario del 26 de abril concierto de Diamante Eléctrico en el Lunario

El concierto de Diamante Eléctrico en el Lunario tendrá este horario para el domingo 26 de abril:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 7:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 9:00 de la noche

Para este evento, Ticketmaster recomienda llegar con anticipación al Lunario del Auditorio Nacional y así evitar cualquier imprevisto.

Diamante Eléctrico, banda (Diamante Eléctrico / Facebook)

Formada en 2012, Diamante Eléctrico es una banda que fusiona diversos géneros de rock en un sonido único.

Por su música, Diamante Eléctrico ha recibido cuatro premios Grammy Latino, dos de ellos por Mejor Álbum de Rock.

Así que los fans mexicanos de Diamante Eléctrico esperan que su concierto sea una velada llena de muchas emociones.

Ruta para llegar al Lunario del Auditorio Nacional

Te explicamos cómo llegar al Lunario del Auditorio Nacional para el concierto de Diamante Eléctrico.

La estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente , por lo que que las opciones que tienes si viajas en transporte público son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.