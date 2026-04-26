El Foro Red Access de la CDMX será la sede para el show musical en concierto de La Onda Vaselina hoy domingo 26 de abril.

Así que prepara tu itinerario ya que tenemos ya los detalles de horario y hora en la que termina el concierto del 26 de abril de La Onda Vaselina en Foro Red Access:

Apertura de puertas: 11:00 de la mañana

Hora del concierto: 1:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2:30 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 3:30 de la tarde

Concierto de La Onda Vaselina en Foro Red Access: setlist y telonero del 26 de abril (La Onda Vaselina)

La Onda Vaselina llega al Foro Red Access este 26 de abril

El icónico espectáculo de música de La Onda Vaselina llega en concierto al Foro Red Access este 26 de abril.

Recuerda que el Foro Red Access se ubica en la calle Centenario número 159 de la colonia Del Carmen en la alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada en transporte público al Foro Red Access, la mejor vía es el Metro bajando en la estación Coyoacán de la Línea 3.

Así que ya tienes todo los detalles para disfrutar como se debe de La Onda Vaselina en el Foro Red Access.