No te pierdas el concierto de Diamante Eléctrico en el Lunario. Te damos el setlist, horario y telonero para el 26 de abril.
La banda colombiana Diamante Eléctrico llega al Lunario del Auditorio Nacional para dar un concierto a sus seguidores.
Setlist para el concierto de Diamante Eléctrico en el Lunario
El setlist para el concierto de Diamante Eléctrico en el Lunario sería este:
- El Truco
- Oro
- Casi un Hechizo
- Antes de Tí
- Cuando Quieras Llegar
- La Atrevida
- Porcelana
- Suéltame, Bogotá
- Los Chicos Sí Lloran
- Qué Bonito Es Lo Bonito
- Olvidar Es Divino
- Rotos
- A Veces
- Persona Favorita
- La Horas
- Hacia La Noche
- Sobrio
- Nefertiti
- Revolver
Durante su concierto en el Lunario, Diamante Eléctrico presentará en vivo su álbum Crudo & Cursi, que llegó a plataformas el pasado 7 de abril.
Horario del concierto de Diamante Eléctrico en el Lunario
El concierto de Diamante Eléctrico en el Lunario tendrá este horario para el domingo 26 de abril:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 7:00 de la tarde
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 9:00 de la noche
Ticketmaster recomienda llegar con anticipación al Lunario del Auditorio Nacional para evitar cualquier imprevisto.
Telonero para el concierto de Diamante Eléctrico en el Lunario
La artista invitada para el concierto de Diamante Eléctrico en el Lunario el 26 de abril es la cantante mexicana FRNCE.
Conocida por su estilo que fusiona pop y electrónica, FRNCE será la encargada de poner el mejor ambiente junto a Diamante Eléctrico.