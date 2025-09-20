Con un sold out, Charles Ans alista un concierto en Palacio de los Deportes hoy sábado 20 de septiembre.

El rapero originario de Sonora es conocido por su estilo poético y melancólico, además por abordar temas como las emociones cotidianas.

¿A qué hora termina el concierto de Charles Ans? Horarios para el Palacio de los Deportes

Todo está preparado para el concierto de Charles Ans en Palacio de los Deportes. Estos son los horarios antes y durante la presentación:

Hora de acceso: Sin confirmar

Hora de inicio: A las 8:30 de la noche

Duración: 120 minutos (2 horas) aproximadamente

Hora de término: Alrededor de las 10:30 de la noche

Charles Ans (Instagram | @charlesans)

Hasta el momento, Ticketmaster y Charles Ans no han revelado más detalles en torno al concierto en el Palacio de los Deportes.

Por lo que no hay información oficial en cuanto al artista que funja como telonero o algún invitado especial del rapero sonorense.

Estos detalles podrían darse a conocer conforme avance la hora del concierto por medio de la boletera o las redes oficiales de Charles Ans.

Las últimas recomendaciones son en torno a anticipar la llegada al recinto para estar a tiempo al inicio del concierto.

Charles Ans en concierto: Setlist de canciones para el Palacio de los Deportes

Charles Ans se ha convertido en uno de los artistas del hip-hop mexicano más influyentes de la actualidad.

Hasta el momento, y tras una carrera iniciada cuando tenía 15 años de edad, Charles Ans cuenta con exitosos álbumes como Serendipia y Máscaras, así como con importantes colaboraciones.

Su trayectoria le ha permitido tener canciones populares como las siguientes, mismas que se esperan en su concierto del Palacio de los Deportes:

Canela

Andromeda

Boleto de Ida

Déjame en Paz

Si Tu Te Vas

Solo soy un borrachín

Esta Noche

No pienso Llorar

Empapelado

Ynlpa

Suave

Afrutadita

Me gusta

Si nunca va a amanecer

Noreste caliente: (cover de Jonaz)

A paso lento

Hasta que la muerte nos separe

Me toca perder

El tiempo cura

Voy a estar bien