Charles Ans -de 34 años de edad- se presenta en concierto este sábado 20 de septiembre en el Palacio de los Deportes.

La CDMX se alista para darle la bienvenida al rapero sonorense en lo que promete ser un concierto lleno de emoción.

¿A qué hora es el concierto de Charles Ans? Horarios para el Palacio de los Deportes

Para disfrutar al máximo la experiencia de Charles Ans en vivo, toma en cuenta los siguientes horarios para llegar al Palacio de los Deportes:

Hora de acceso: Sin confirmar

Inicio del concierto: En punto de las 8:30 p.m.

Duración del concierto: 2 horas aproximadamente

Término del concierto: Alrededor de las 10:30 p.m.

Charles Ans (Instagram | @charlesans)

Cabe destacar que el concierto de Charles Ans para el sábado 20 de septiembre logró hacer un sold out en el Palacio de los Deportes.

Esto habla del fuerte impacto que ha tenido el rapero en la industria de la música en México.

En sus redes sociales Charles Ans ha celebrado la venta total de boletos para su concierto de esta noche.

El artista agradeció a sus fans por permitirle cumplir este sueño, compartiendo un poco de los ensayos previo al Palacio de los Deportes.

Concierto de Charles Ans: Telonero del rapero para el Palacio de los Deportes

Hasta donde se sabe, Charles Ans no contará con un telonero para su concierto en Palacio de los Deportes.

Del mismo modo, en páginas oficiales de Ticketmaster no se dio información de artistas adicionales como teloneros o invitados.

Concierto de Charles Ans: Setilist de canciones para el Palacio de los Deportes

Hasta este punto de su carrera Charles Ans cuenta con dos álbumes de estudio que han sido un éxito en ventas y reproducciones.

Siendo que entre las canciones más esperadas en su setlist del Palacio de los Deportes se encuentran:

Canela

Andromeda

Boleto de Ida

Déjame en Paz

Si Tu Te Vas

Solo soy un borrachín

Esta Noche

No pienso Llorar

Empapelado

Ynlpa

Suave

Afrutadita

Me gusta

Si nunca va a amanecer

Noreste caliente: (cover de Jonaz)

A paso lento

Hasta que la muerte nos separe

Me toca perder

El tiempo cura

Voy a estar bien