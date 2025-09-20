Charles Ans -de 34 años de edad- se presenta en concierto este sábado 20 de septiembre en el Palacio de los Deportes.
La CDMX se alista para darle la bienvenida al rapero sonorense en lo que promete ser un concierto lleno de emoción.
¿A qué hora es el concierto de Charles Ans? Horarios para el Palacio de los Deportes
Para disfrutar al máximo la experiencia de Charles Ans en vivo, toma en cuenta los siguientes horarios para llegar al Palacio de los Deportes:
- Hora de acceso: Sin confirmar
- Inicio del concierto: En punto de las 8:30 p.m.
- Duración del concierto: 2 horas aproximadamente
- Término del concierto: Alrededor de las 10:30 p.m.
Cabe destacar que el concierto de Charles Ans para el sábado 20 de septiembre logró hacer un sold out en el Palacio de los Deportes.
Esto habla del fuerte impacto que ha tenido el rapero en la industria de la música en México.
En sus redes sociales Charles Ans ha celebrado la venta total de boletos para su concierto de esta noche.
El artista agradeció a sus fans por permitirle cumplir este sueño, compartiendo un poco de los ensayos previo al Palacio de los Deportes.
Concierto de Charles Ans: Telonero del rapero para el Palacio de los Deportes
Hasta donde se sabe, Charles Ans no contará con un telonero para su concierto en Palacio de los Deportes.
Del mismo modo, en páginas oficiales de Ticketmaster no se dio información de artistas adicionales como teloneros o invitados.
Concierto de Charles Ans: Setilist de canciones para el Palacio de los Deportes
Hasta este punto de su carrera Charles Ans cuenta con dos álbumes de estudio que han sido un éxito en ventas y reproducciones.
Siendo que entre las canciones más esperadas en su setlist del Palacio de los Deportes se encuentran:
- Canela
- Andromeda
- Boleto de Ida
- Déjame en Paz
- Si Tu Te Vas
- Solo soy un borrachín
- Esta Noche
- No pienso Llorar
- Empapelado
- Ynlpa
- Suave
- Afrutadita
- Me gusta
- Si nunca va a amanecer
- Noreste caliente: (cover de Jonaz)
- A paso lento
- Hasta que la muerte nos separe
- Me toca perder
- El tiempo cura
- Voy a estar bien