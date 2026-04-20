Alessandra Rosaldo ya reaccionó a las versiones que estiman la fortuna de su esposo, Eugenio Derbez, en 30 millones de dólares.

La cantante calificó de peligrosa e irresponsable la difusión de estas cifras no verificadas, pues considera que solo ponen en riesgo la seguridad de su familia.

“De entrada yo no sé ni de dónde sacan sus cálculos ni cómo ni por qué” Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo responde a supuesta fortuna de Eugenio Derbez de 30 millones de dólares

Alessandra Rosaldo desmintió las versiones que apuntan que Eugenio Derbez tiene una fortuna estimada en 30 millones de dólares.

En entrevista con varios medios de comunicación, Alessandra Rosaldo dejó en claro que este tipo de información no solo es incorrecta, sino también peligrosa.

Ya que considera que exponen la seguridad de su familia al crear falsas percepciones sobre el patrimonio real de Eugenio Derbez.

“Me parece peligrosísimo y muy delicado. Cualquier persona puede pensar: ‘¡Ah, eso es lo que tiene en el banco!’, y absolutamente no. Es falso, como muchas de las cosas que se dicen” Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez (Agencia México)

La cantante enfatizó que las cifras no tienen sustento real, ya que los cálculos suelen ser distorsiones o invenciones de sitios web que no tienen acceso a información financiera privada.

“Hay mucha gente que no verifica la información, que la manipula, que la cambia, que la saca de contexto” Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo desmiente una mala relación entre Eugenio Derbez y su mamá

Además de reaccionar a supuesta fortuna de Derbez de 30 millones de dólares, Alessandra Rosaldo desmintió una mala relación entre su esposo y su mamá.

Estos rumores surgieron luego de que la cantante se refiriera al tema en un podcast, en el que recordó una anécdota durante su noviazgo con Eugenio, dando a entender que su mamá no lo quería.

Alessandra Rosaldo aclaró que no existe ningún conflicto actual y que todo se trató de una situación del pasado durante una etapa complicada de su relación.

“Nada de eso. A ver, mi mamá siempre ha adorado Eugenio. Hubo un momento en el que él y yo terminamos, yo estaba sufriendo mucho, y obviamente, como cualquier mamá, pues al verme así, ella estaba muy preocupada y muy lastimada” Alessandra Rosaldo

La cantante enfatizó que su mamá adora a Eugenio Derbez y esa situación quedó atrás.

“Cuando Eugenio regresó, pues mi mamá estaba así como de: ‘Mmm, vamos a ver si es cierto’. ¡Y pasó la prueba! Mi mamá lo adora” Alessandra Rosaldo