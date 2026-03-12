Aleks Syntek tendrá un concierto en el Auditorio Nacional el 12 de marzo para celebrar sus 35 años de trayectoria musical.

A continuación, te damos los horarios que debes tomar en cuenta para saber a qué hora termina el concierto de Aleks Syntek:

Apertura de las puertas: 6:00 p.m.

Inicio del concierto: 8:30 p.m.

Duración del concierto: 2 horas y media

Hora en la termina: 11:00 de la noche

Aleks Syntek celebra 35 años de trayectoria en el Auditorio Nacional

Tras lograr sold out el pasado 19 de junio del 2025 en el Auditorio Nacional, Aleks Syntek regresa al Coloso de Reforma para seguir celebrando sus más de 3 décadas de trayectoria.

El concierto de Aleks Syntek promete grande sorpresas y tendrá de telonera a Carmen de León, así como un setlist con sus nuevas canciones y éxitos de antaño como “Volverte a ver”.

Aleks Syntek en el Auditorio Nacional (Instagram/@syntekoficial)

El Auditorio Nacional se ubica en avenida de la Reforma número 50 en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Recuerda que la estación Auditorio del Metro de la Línea 7 está cerrada, por lo que tiene diversas opciones de traslado.

La opción más fácil es la estación Auditorio del Metrobús de la Línea 7 o la estación Campo Marte que está a unos minutos del lugar.

También puedes llegar por estaciones cercanas al Auditorio Nacional como Chapultepec de la Línea 1, donde salen los autobuses de la Ruta 2 que pasa justo al frente del recinto.

La estación Polanco de la Línea 7 es otra alternativa y se encuentra a 20 minutos de Auditorio Nacional caminando.

Aún hay boletos para ver a Aleks Syntek en el Auditorio Nacional

A unas horas de que inicie el concierto de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional aún hay boletos disponibles en Ticketmaster.

Los boletos tienen costos entre los 447 y 1,366 pesos más cargos de servicio; además, los boletos se encuentran al 2x1.