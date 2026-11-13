Te contamos a qué hora termina DLD en La Maraka; aquí el horario de su concierto del viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

La Ciudad de México vibrará durante dos noches con las presentaciones en vivo de la banda DLD.

Horario de los conciertos de DLD en La Maraka

Así quedó el horario para DLD en La Maraka el 13 y 14 de noviembre:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:30 de la noche

DLD (DLD México / Facebook)

Durante sus shows en vivo, DLD interpretará sus mejores éxitos ante sus fans.

Temas como Por Siempre, Todo Cuenta y Sea sonarán en el escenario de La Maraka haciendo que la velada sea inolvidable en ambas fechas.

Nacida en 1998, DLD es una banda que fusiona rock alternativo con pop punk. Se le considerada un referente dentro de la escena musical en México, por ello, hay altas expectativas por sus conciertos.

Ruta para llegar a La Maraka

Si quieres llegar a La Maraka en transporte público, la forma más rápida es bajarse en la estación Eugenia de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro se tiene que caminar por Eje 5 sur durante cerca de 11 minutos hasta llegar al recinto.

La dirección de La Maraka es calle Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México.

El inmueble cuenta con estacionamiento; su costo es de 150 pesos por vehículo.