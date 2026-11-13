Christian Cousins, actor estadounidense recordado por su participación infantil en “Un detective en el kínder” con Arnold Schwarzenegger, murió en octubre de 2026 a los 43 años.

Su familia informó que el intérprete atravesó durante meses problemas de salud relacionados con el hígado, que derivaron en complicaciones antes de su fallecimiento, sin precisar el diagnóstico.

Aunque sus allegados confirmaron el vínculo entre su muerte y una enfermedad hepática, no revelaron qué padecimiento específico tenía ni ofrecieron más detalles médicos concretos hasta ahora.

Muere Christian Cousins, actor de "Un detective en el kínder", a los 43 años (Especial)

¿Qué problemas de salud tenía Christian Cousins antes de morir?

De acuerdo con la información compartida por sus familiares, Christian Cousins llevaba meses enfermo y presentó complicaciones derivadas de una afección que comprometía su hígado.

Sin embargo, no se ha dado a conocer el nombre de la enfermedad, cuándo recibió el diagnóstico, ni qué tratamiento habría seguido durante ese periodo.

La noticia fue confirmada por su hermano gemelo, Joseph “Joey” Cousins, y su hermanastro Jonas Roeser, quienes compartieron información sobre el fallecimiento ocurrido en octubre.

Roeser también publicó un mensaje de despedida en Instagram, donde recordó la infancia de Christian y señaló que su vida fue mucho más que sus papeles.

El actor alcanzó reconocimiento desde niño por aparecer junto a su hermano gemelo en la comedia “Un detective en el kínder”, estrenada en 1990.

La película, conocida en inglés como Kindergarten Cop, fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger y se convirtió en uno de los títulos más recordados de su carrera.

Aunque Cousins participó en producciones de cine y televisión, su trayectoria quedó especialmente asociada con aquella película, que compartió con el público durante su infancia.