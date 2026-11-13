Prepárate para el concierto de DLD en La Maraka. Acá el setlist y telonero para el viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

La banda DLD ofrecerá a sus fans dos conciertos llenos de rock alternativo en la Ciudad de México.

Setlist del concierto de DLD en La Maraka

DLD tocaría este setlist para su concierto en La Maraka los días 13 y 14 de noviembre:

Némesis

Química y física

Dixie

Arsénico

Un vicio caro es el amor

Devuélveme

A distancia

Pide al tiempo

Se va

Sigo siendo yo

Almas rotas

Hasta siempre

Reencuentro

El mapa de tus ojos

Las cruzadas

Noches de vinil

Viernes

El accidente

Mi vida

Todo cuenta

Por siempre

DLD (DLD México / Facebook)

El reparto que interpretará DLD en sus dos noches de concierto en La Maraka, contará con sus mejores canciones, aquellas que se han convertido en verdaderos himnos para sus seguidores.

Formada en 1998, DLD es una banda que fusiona rock alternativo con pop punk. Es considerada un referente dentro de la escena musical en México.

Telonero para el concierto de DLD en La Maraka

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero o artista invitado para el concierto de DLD.

La banda iniciará de forma directa con sus shows en vivo, por lo que se recomienda llegar con anticipación al evento.