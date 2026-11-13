Prepárate para el concierto de DLD en La Maraka. Acá el setlist y telonero para el viernes 13 y sábado 14 de noviembre.
La banda DLD ofrecerá a sus fans dos conciertos llenos de rock alternativo en la Ciudad de México.
Setlist del concierto de DLD en La Maraka
DLD tocaría este setlist para su concierto en La Maraka los días 13 y 14 de noviembre:
- Némesis
- Química y física
- Dixie
- Arsénico
- Un vicio caro es el amor
- Devuélveme
- A distancia
- Pide al tiempo
- Se va
- Sigo siendo yo
- Almas rotas
- Hasta siempre
- Reencuentro
- El mapa de tus ojos
- Las cruzadas
- Noches de vinil
- Viernes
- El accidente
- Mi vida
- Todo cuenta
- Por siempre
El reparto que interpretará DLD en sus dos noches de concierto en La Maraka, contará con sus mejores canciones, aquellas que se han convertido en verdaderos himnos para sus seguidores.
Formada en 1998, DLD es una banda que fusiona rock alternativo con pop punk. Es considerada un referente dentro de la escena musical en México.
Telonero para el concierto de DLD en La Maraka
Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero o artista invitado para el concierto de DLD.
La banda iniciará de forma directa con sus shows en vivo, por lo que se recomienda llegar con anticipación al evento.