La segunda tanda de conciertos de los colombianos de Morat en el Palacio de los Deportes de la CDMX será del 13 al 15 y 17.

Y para que no te pierdas de nada, a continuación encontrarás todos los detalles del horario en que terminan los conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora de los concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Concierto de Morat en Palacio de los Deportes (Morat )

“Ya Es Mañana World Tour” de Morat cierra su estadía en el Palacio de los Deportes

La gira “Ya Es Mañana World Tour” de Morat está por cerrar su estadía en esta segunda tanda de conciertos en el Palacio de los Deportes del 13 al 15 y 17 con lo mejor de su música.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Así que ya tienes todo lo necesario para no perderte de nada en los conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes.