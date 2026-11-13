La banda colombiana Morat se presenta con su segunda tanda de conciertos en el Palacio de los Deportes con su “Ya Es Mañana World Tour” del 13 al 15 y 17.

Así que ya te traemos todo sobre setlist y telonero para los conciertos de Morat en Palacio de los Deportes en la CDMX:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora de los concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
Concierto de Morat en Palacio de los Deportes
Concierto de Morat en Palacio de los Deportes (Morat )

Posible setlist para los conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes recibe a Morat ahora del 13 al 15 y 17 como parte de la gira de su quinto álbum de estudio titulado “Ya Es Mañana”.

Por lo que se espera que el setlist de canciones incluya sus mejores tema de Morat en Palacio de los Deportes los cuales serían los siguientes:

  1. Llamada perdida
  2. Amor con hielo
  3. Me toca a mí
  4. Eclipse solar
  5. No hay más que hablar
  6. Segundos platos
  7. Cuando nadie ve
  8. Ya es mañana
  9. Primeras veces
  10. No se va
  11. Antes de los 30
  12. Mi suerte
  13. MTV
  14. Cuánto me duele
  15. En coma
  16. Dos mil algo
  17. Desastre natural
  18. Lo poco que yo quiero
  19. Debí suponerlo
  20. Cómo te atreves
  21. Faltas tú
  22. Besos en guerra
  23. Vuelvo a ti
  24. A dónde vamos
  25. Me mata
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