La banda colombiana Morat se presenta con su segunda tanda de conciertos en el Palacio de los Deportes con su “Ya Es Mañana World Tour” del 13 al 15 y 17.

Así que ya te traemos todo sobre setlist y telonero para los conciertos de Morat en Palacio de los Deportes en la CDMX:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora de los concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Concierto de Morat en Palacio de los Deportes (Morat )

Posible setlist para los conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes recibe a Morat ahora del 13 al 15 y 17 como parte de la gira de su quinto álbum de estudio titulado “Ya Es Mañana”.

Por lo que se espera que el setlist de canciones incluya sus mejores tema de Morat en Palacio de los Deportes los cuales serían los siguientes: