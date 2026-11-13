La banda colombiana Morat se presenta con su segunda tanda de conciertos en el Palacio de los Deportes con su “Ya Es Mañana World Tour” del 13 al 15 y 17.
Así que ya te traemos todo sobre setlist y telonero para los conciertos de Morat en Palacio de los Deportes en la CDMX:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora de los concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
Posible setlist para los conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes
El Palacio de los Deportes recibe a Morat ahora del 13 al 15 y 17 como parte de la gira de su quinto álbum de estudio titulado “Ya Es Mañana”.
Por lo que se espera que el setlist de canciones incluya sus mejores tema de Morat en Palacio de los Deportes los cuales serían los siguientes:
- Llamada perdida
- Amor con hielo
- Me toca a mí
- Eclipse solar
- No hay más que hablar
- Segundos platos
- Cuando nadie ve
- Ya es mañana
- Primeras veces
- No se va
- Antes de los 30
- Mi suerte
- MTV
- Cuánto me duele
- En coma
- Dos mil algo
- Desastre natural
- Lo poco que yo quiero
- Debí suponerlo
- Cómo te atreves
- Faltas tú
- Besos en guerra
- Vuelvo a ti
- A dónde vamos
- Me mata
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