Hoy sábado 4 de julio es el esperado concierto del DJ y productor discográfico estadounidense, Diplo en Campo Marte de la CDMX.

Así que prepara tu llegada y hasta regreso con el horario del concierto de Diplo en Campo Marte; estos son todos los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Teloneros: Cachirula & Loojan y Kevis & Mayky

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Diplo en Campo Marte (Ticketmaster )

Diplo trae su fiesta a Campo Marte

Campo Marte se prepara para una fiesta en grande con lo mejor de la música y las mezclas de Diplo este 4 de julio.

Recuerda que Campo Marte es el recinto ubicado en Domicilio conocido S/N de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX, como punto de referencia se encuentra a un costado del Auditorio Nacional.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios de la Línea 7.

Disfruta del concierto de Diplo en Campo Marte como se debe, pues ya tiene todo para hacerlo y no perderte de ningún momento.