Este sábado 4 de julio, Disidente dará un concierto en CDMX que permitirá un reencuentro con sus fans en el escenario del Lunario.

El evento está pensado para una noche íntima y los fans con boleto en mano deberán tomar nota de los siguientes horarios:

Hora: a las 8:00 p.m.

Duración: 90 minutos (de acuerdo con Ticketmaster)

Término: a las 9:30 p.m. (aproximadamente)

Disidente convertirá el Lunario en una celebración por partida triple

El concierto de Disidente en el Lunario del Auditorio Nacional reunirá tres momentos clave en la historia de la banda tapatía.

Además de presentar en vivo Súperabismo, su más reciente álbum de estudio, el grupo celebrará 25 años de trayectoria independiente y el lanzamiento en formato vinilo de su disco debut, ...Y si tuviera disquera.

Disidente (Instagram | @disidenterock)

La agrupación adelantó que ofrecerá un setlist de larga duración con un recorrido por las distintas etapas de su carrera, combinando los nuevos temas con las canciones que han marcado su historia dentro del rock alternativo mexicano.

La intención es convertir la presentación en un encuentro especial con sus seguidores de la Ciudad de México.

Para el vocalista Alejandro Mendoza, el mayor impulso para seguir sobre los escenarios después de un cuarto de siglo no son las métricas digitales ni la búsqueda de “likes”, sino mantener un vínculo auténtico con el público.

Aseguró que el objetivo de Disidente continúa siendo generar conexiones reales a través de la música, el ruido y la resistencia eléctrica que han definido su identidad desde sus inicios.