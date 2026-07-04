Disidente se suma a la lista de conciertos en CDMX con una presentación única desde el Lunario del Auditorio Nacional.

Estos son los horarios en torno al concierto de Disidente de este sábado 4 de julio:

Hora: a las 8:00 p.m.

Duración: 90 minutos (de acuerdo con Ticketmaster)

Término: a las 9:30 p.m. (aproximadamente)

Setlist para el concierto de Disidente en el Lunario

Con más de 20 años de trayectoria musical, Disidente llega al Lunario del Auditorio Nacional con un setlist que podría incluir canciones como:

Ausente

Monitor

Atary

Diablo

Último día

Como fue

Fuego en el corazón

Gris

Cheikspier

Stavenger

Enemigo

Velociraptor

Antorcha

Igual que tú

Montaña

Polivynil

El rock ha muerto

Sobre mi tumba

Soy feliz

Antes de Dormir

Ayer

Hasta siempre

Volver

Gasolina

Gracias por el rock n’ roll

Alemania

Decadencia

Bulldozer

Decidir

Escala de violencia

Disidente (Instagram | @disidenterock)

Telonero e invitados especiales de Disidente para concierto en el Lunario

Por el momento, Disidente no ha anunciado telonero oficial para su concierto programado el 4 de julio.

Del mismo modo, la banda ni la promotora han adelantado invitados especiales que compartan el escenario del Lunario del Auditorio Nacional.

En este sentido, es recomendable esperar a cualquier información que se pueda actualizar del concierto en las redes oficiales de Disidente o de Ocesa, así como de Ticketmaster.

Por lo pronto, la agenda del evento para este sábado solo incluye la presentación de la banda.