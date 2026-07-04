Disidente se suma a la lista de conciertos en CDMX con una presentación única desde el Lunario del Auditorio Nacional.
Estos son los horarios en torno al concierto de Disidente de este sábado 4 de julio:
- Hora: a las 8:00 p.m.
- Duración: 90 minutos (de acuerdo con Ticketmaster)
- Término: a las 9:30 p.m. (aproximadamente)
Setlist para el concierto de Disidente en el Lunario
Con más de 20 años de trayectoria musical, Disidente llega al Lunario del Auditorio Nacional con un setlist que podría incluir canciones como:
- Ausente
- Monitor
- Atary
- Diablo
- Último día
- Como fue
- Fuego en el corazón
- Gris
- Cheikspier
- Stavenger
- Enemigo
- Velociraptor
- Antorcha
- Igual que tú
- Montaña
- Polivynil
- El rock ha muerto
- Sobre mi tumba
- Soy feliz
- Antes de Dormir
- Ayer
- Hasta siempre
- Volver
- Gasolina
- Gracias por el rock n’ roll
- Alemania
- Decadencia
- Bulldozer
- Decidir
- Escala de violencia
Telonero e invitados especiales de Disidente para concierto en el Lunario
Por el momento, Disidente no ha anunciado telonero oficial para su concierto programado el 4 de julio.
Del mismo modo, la banda ni la promotora han adelantado invitados especiales que compartan el escenario del Lunario del Auditorio Nacional.
En este sentido, es recomendable esperar a cualquier información que se pueda actualizar del concierto en las redes oficiales de Disidente o de Ocesa, así como de Ticketmaster.
Por lo pronto, la agenda del evento para este sábado solo incluye la presentación de la banda.