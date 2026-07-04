El DJ y productor discográfico estadounidense, Diplo llega en concierto único en Campo Marte de la CDMX este sábado 4 de julio.
Concierto del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist y telonero para ver a Diplo en Campo Marte:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Teloneros: Cachirula & Loojan y Kevis & Mayky
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para el concierto de Diplo en Campo Marte del 4 de julio
Diplo prepara un concierto que promete ser toda una fiesta con sus mejores mezclas en Campo Marte este 4 de julio
Por lo que se espera que posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Diplo en Campo Marte sean los siguientes:
- On My Mind
- Don’t Forget My Love
- Turn Back Time
- Heaven or Not
- Love to the World
- Heartbroken
- Lean On
- Where Are Ü Now
- Electricity
- Saving Up
- Losing It
- Beggin’
- Where You Are
- Turn On The Lights again..
- Drugs From Amsterdam
- Ferrari
- Lose Control
- Innerbloom
- Don’t You Worry Child
- Light It Up (Remix)