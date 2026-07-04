El DJ y productor discográfico estadounidense, Diplo llega en concierto único en Campo Marte de la CDMX este sábado 4 de julio.

Concierto del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist y telonero para ver a Diplo en Campo Marte:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Teloneros: Cachirula & Loojan y Kevis & Mayky
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Concierto de Diplo en Campo Marte
Concierto de Diplo en Campo Marte (Ticketmaster )

Posible setlist para el concierto de Diplo en Campo Marte del 4 de julio

Diplo prepara un concierto que promete ser toda una fiesta con sus mejores mezclas en Campo Marte este 4 de julio

Por lo que se espera que posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Diplo en Campo Marte sean los siguientes:

  1. On My Mind
  2. Don’t Forget My Love
  3. Turn Back Time
  4. Heaven or Not
  5. Love to the World
  6. Heartbroken
  7. Lean On
  8. Where Are Ü Now
  9. Electricity
  10. Saving Up
  11. Losing It
  12. Beggin’
  13. Where You Are
  14. Turn On The Lights again..
  15. Drugs From Amsterdam
  16. Ferrari
  17. Lose Control
  18. Innerbloom
  19. Don’t You Worry Child
  20. Light It Up (Remix)