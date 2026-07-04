El DJ y productor discográfico estadounidense, Diplo llega en concierto único en Campo Marte de la CDMX este sábado 4 de julio.

Concierto del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist y telonero para ver a Diplo en Campo Marte:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Teloneros: Cachirula & Loojan y Kevis & Mayky

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Diplo en Campo Marte (Ticketmaster )

Posible setlist para el concierto de Diplo en Campo Marte del 4 de julio

Diplo prepara un concierto que promete ser toda una fiesta con sus mejores mezclas en Campo Marte este 4 de julio

Por lo que se espera que posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Diplo en Campo Marte sean los siguientes: