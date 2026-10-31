La Banda Cuisillos volverá a la CDMX con un concierto el sábado 31 de octubre de 2026 para ofrecer un concierto en la Arena CDMX, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, como parte de su regreso a los escenarios capitalinos.

La Banda Cuisillos, reconocida por su trayectoria en el regional mexicano y sus interpretaciones románticas, prepara un concierto con una producción renovada para reencontrarse con sus seguidores.

¿Cuál será el setlist de Banda Cuisillos en la Arena CDMX?

Aunque no se ha confirmado un repertorio oficial canción por canción, se espera que el concierto de Banda Cuisillos incluya algunos de los temas más populares de la banda, entre ellos:

“Mil heridas”

“A veces lloro”

“Perdóname”

“No se lo digas a ella”

“Ya no me mires así”

“Acuérdate de mí”

“Cómo sufro”

“Vanidosa”

“Pequeña orgullosa”

“Descontrolado”

La lista podría variar durante la presentación, que promete combinar baladas románticas con canciones para bailar.

¿Cuánto cuestan los boletos para Banda Cuisillos en Arena CDMX?

Los boletos para el concierto de Banda Cuisillos ya están disponibles a través de Superboletos, con precios que dependen de la zona elegida. Los costos publicados van de los 565 a los 3 mil 514 pesos.

La venta de boletos para el concierto de Banda Cuisillos también se contempla en las taquillas de la Arena CDMX y en establecimientos autorizados. Se recomienda consultar la disponibilidad y los precios vigentes antes de comprar.

¿Quién será el telonero de Cuisillos en la Arena CDMX?

Hasta el momento, no se ha anunciado un artista telonero para el concierto de Banda Cuisillos en la Arena CDMX. No obstante, la agrupación adelantó que podría haber invitados especiales durante el show del 31 de octubre, aunque sus identidades se mantendrán como una sorpresa hasta el día del evento.