Este 31 octubre se llevará a cabo el concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en la Plaza de Toros, el cual promete ser uno de los más interesantes de este fin de mes.

Es por ello que aquí te daremos todos los detalles del show, incluido el setlist y el telonero.

Setlist del concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en la Plaza de Toros

El concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en la Plaza de Toros será uno de música electrónica, por lo que no hay un setlist como tal para el mismo.

Pues en cada presentación se cambia el DJ Set, algo que se espera para dicho show en CDMX.

Aún así, hay algunas canciones que podrían samplear en un setlist improvisado:

The Hum

Ocarina

Tremor

Crowd Control

Move Your Body

Thank You

Mammoth

Heroine

Concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en Plaza de Toros (@dimitrivegasandlikemike)

Fuera de esto, los fans se encontrarán con una serie de mezclas propias de los DJ’s, por lo que puede esperar cualquier cosa durante la presentación.

Telonero del concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en la Plaza de Toros

El concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en la Plaza de Toros tendrá varios invitados especiales, que fungirán como teloneros y artistas de acompañamiento.

YVESV, Jerry Dávila, y Miroslav Ü serán los teloneros del concierto, para que todos los fans se vayan preparando.

No se ha dado a conocer el orden en que saldrán cada uno al escenario ni los horarios, pero se espera que esto se dé a conocer el las próximas horas para que los fans tengan toda la información.