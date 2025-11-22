El Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para ser nuevamente la sede del festival de música Cola Flow Fest 2025 este 22 y 23 de noviembre en concierto.

Así que prepara tu itinerario y no te pierdas de tu artista favorito en concierto con todos los detalles de horario y hora en la que termina el Coca Cola Flow Fest 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez:

Sábado 22 de noviembre

Apertura de puertas: 12:00 del día Hora del primer concierto: 2:40 de la tarde Hora en la que termina el último concierto: 2:00 am del domingo

Domingo 23 de noviembre

Apertura de puertas: 12:00 del día Hora del primer concierto: 2:50 de la tarde Hora en la que termina el último concierto: 2:00 am del lunes

Coca Cola Flow Fest 2025 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez el 22 y 23 de noviembre

La octava edición del Coca Cola Flow Fest 2025 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez este 22 y 23 de noviembre.

Con conciertos que prometen poner a perrear a sus asistentes en el Coca Cola Flow Fest 2025, pues basta decir que entre sus artistas principales están:

J Balvin

Young Miko

Natanael Cano

Don Omar

Nicky Jam

Álvaro Díaz

Recuerda que ​​el Autódromo Hermanos Rodríguez es el recinto ubicado en Viaducto del Río de la Piedad sin número en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

La vía rápida para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez es por el Metro en la Línea 9 bajando en la estación Ciudad Deportiva.