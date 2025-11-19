Los Fabulosos Cadillacs en concierto desde la CDMX con la gira “Juntos” se preparan para llenar de música el Auditorio Nacional.

Serán cuatro noches llenas de música en las que los fanáticos podrán reencontrarse con los cantantes los días 19, 21, 22 y 24 de noviembre de 2025.

Los Fabulosos Cadillacs en México: Horarios de conciertos en el Auditorio Nacional

Es importante tomar en cuenta que los conciertos de Los Fabulosos Cadillacs del 19, 21 y 24 de noviembre se llevarán a cabo en los siguientes horarios para el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio del concierto: a las 8:30 de la noche

Duración del concierto: 2 horas

Término del concierto: a las 10:30 de la noche (aproximadamente)

Por su parte, el sábado 22 de noviembre habrá una pequeña variación, esto de acuerdo con los horarios oficiales de Ticketmaster:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio del concierto: a las 8:00 de la noche

Duración del concierto: 2 horas

Término del concierto: a las 10:00 de la noche (aproximadamente)

Los Fabulosos Cadillacs (Instagram / @lfcoficial)

Los Fabulosos Cadillacs celebran 40 años de trayectoria en el Auditorio Nacional

Los Fabulosos Cadillacs conmemorarán cuarenta años de trayectoria ofreciendo cuatro conciertos imperdibles en el Auditorio Nacional de México.

Estas noches especiales permitirán revivir una historia musical incomparable, resaltando éxitos emblemáticos y consolidando a la banda argentina como referencia del rock latinoamericano contemporáneo.